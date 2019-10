Wachten op de slopershamer

Mogelijk nieuwe eer voor verzetsman Henk Romeijn

15 oktober DRUNEN/NIJMEGEN - Het zou zomaar kunnen dat verzetsman Henk Romeijn na Drunen ook in Nijmegen een straatnaam krijgt. Bart Beaard heeft namens heemkundekring Onsenoort een verzoek ingediend bij de adviescommissie ‘Het Nijmeegs Verzet Zichtbaar maken’. In december valt een besluit over de straatnamen in de ‘verzetswijk’ die Nijmegen-Noord krijgt. ,,Het is dus nog even afwachten”, aldus Beaard.