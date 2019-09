Walmende potkacheltjes en geur van gebakken vis op Biesboschdag

Een dag die wat meer wil zijn dan een doorsnee braderie door een link te leggen met de Biesbosch en wat daarmee samenhangt. En dat is gelukt, blijkt bij een rondgang door de Hoogstraat. Het is niet alleen opvallend druk, ook veel kramen met oude ambachten. Het valt ook op dat het evenement beduidend groter is dan vorige jaren. Nieuw is tevens de aanwezigheid van een groot aantal amateurkunstenaars in de Kruisstraat, allemaal cursisten, of oud cursisten van Werkendammer Martin Copier. "Het is een leuke toevoeging", zegt Riet Scherff. Het zorgt voor een Frans sfeertje."

Biesboschlied

Op het Merweplein valt direct de riethaak de Vier gebroeders op. Het moet een flinke klus zijn geweest deze hier te krijgen. Dichter Marcel Vaandrager heeft zich in de historie ervan verdiept en vertelt er over in kleding van rond 1900. "Kinderen vinden het geweldig aan boord." Aan boord ook Biesboschkenner Thomas Westerhout. "De Biesboschdag is het hoogtepunt van het jaar", zegt hij niet zonder trots. "Heel Werkendam is verwant met de Biesbosch. Daarom ook is de dag daarop toegespitst." Als hij dit vertelt, zingt shantykoor Ongestaagd uit Woudrichem het bekende Biesboschlied. Woudrichem is trouwens goed vertegenwoordigd in het Werkendamse. Vrijwilligers van het Visserijmuseum laten zien hoe touw geslagen wordt en netten worden geboet. Ook dat hoort bij de Biesbosch. Net als de baggerbeugel waarmee handmatig werd gebaggerd. Kees Verkaik laat de verschillende soorten zien. Als hobby breidt hij de netten voor in de beugel.

Aan het eind van de Hoogstraat kondigt Louis de Bot van Archiefkring Hank een, zoals hij zegt, gevoelig liedje aan. Het wordt gezongen door Jan Pistorius en Jolanda van Strien met op het accordeon Tini Huigen. En, hoe kan het ook anders, met een Biesboschliedje. "We brengen allemaal Biesboschliedjes", zegt De Both.

Veel schilders hebben in de loop van de jaren de Biesbosch vastgelegd. Ies Timmermans was er een van. Hij was verknocht aan de Biesbosch. Veel van zijn werk is deze dag te zien. "Hij kwam er niet op uit gekeken", vertelt zijn schoonzoon. Het talent zat er al vroeg in."

Biesboschdag, een dag ook van wat kopen, eten en drinken, maar vooral ook van elkaar ontmoeten. "Het is echt een mooie en gezellige dag", zegt Ger van der Stelt op het Plein bij de mannen van De Ouwe Drijverschuit, die hun potkacheltjes nog steeds warm hebben. "Iedereen doet zijn best. Zulke evenementen zouden er meer in Werkendam moeten zijn."

Het is druk op het Merweplein waar shantykoren optreden.

De Vier Gebroeders op het Merweplein