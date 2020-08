Wandelend door Drunen praten over klimaatverandering

Wat heb je te zoeken in de Drunense Duinen als het kwik al dagenlang tropische waarden aantikt? Helemaal niets, tenzij je al maanden terug een wandeltocht hebt uitgestippeld waarin de grootste zandbak van Europa een onderdeel van uitmaakt.

Ja, het was bloedheet. Puffen, zweten, elkaar bemoedigen: het kwam gistermiddag allemaal voorbij. Maar wat bij Eefke van de Wouw (25), Eva Bartholomeus (18), Marije Slump (24) en Linde Wits (27) vooral bleef hangen: wat is het een bloedmooi gebied. De vier vrouwen zijn lid van de Nationale Jeugdraad, een spreekbuis voor jongeren. Ze houden van de natuur, trekken graag de kuierlatten aan, dus besloten ze ‘Heel Holland Hiked’ in het leven te roepen.

Quote We hebben onderweg gesprekken. Ook over wat er in hun leven gebeurt Eefke van de Wouw

Veertien dagen geleden begonnen in Pieterburen om tot Groesbeek een deel van het Pieterpad te lopen. Vanuit Den Bosch schakelden ze gisteren over naar het Pelgrimpad. Na zo’n 30 kilometer kwamen ze aan bij Jong Nederland Drunen om er te overnachten. Het is een kwartet, maar ze lopen altijd met meer dan vier. Via Facebook nodigen ze jongeren uit. Gisteren waren er elf deelnemers. ,,We hebben onderweg gesprekken , zegt Eefke. ,,Over wat erin hun leven gebeurt, hun mentale gezondheid, hoe ze over duurzaamheid denken.”

Beleidsmakers

Ook gaan er soms beleidsmakers mee. Zulke gesprekken kunnen aanleiding geven om wat er speelt bij jongeren om te zetten in daden. Marije: ,,Ik ga niet alleen de schoonheid van Nederland waarderen, maar zie ook in wat klimaatverandering inhoudt. In Amsterdam waar ik woon, merk ik er niks van, Oost-Nederland maakt het voelbaar. En zichtbaar. Het is daar heel erg droog.”