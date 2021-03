Wandelfestival gaat door, maar zonder festiviteiten

Vorig jaar werd het evenement afgelast, hoewel toen werd gekozen voor een ‘virtuele’ variant. Mensen konden zich toen via de site inschrijven en konden kiezen uit tien routes. Vervolgens kregen ze ruim een maand de tijd om de route van hun keuze te lopen en hun ervaringen digitaal met de organisatie te delen. Waar en wanneer werd gelopen, konden de wandelaars zelf bepalen. Zo werd voorkomen dat er te veel wandelaars op een route zouden zijn.

Goede doel

Belangrijkste reden om vorig jaar ondanks corona toch íets te organiseren, was om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Dat is nog steeds het hoofdoel van de tocht, benadrukt Nicolette Slot van Stichting Wandelen tegen Kanker. De eerste twee jaar was de opbrengst 75.000 euro voor Pink Ribbon. Vorig jaar was het ruim 10.000 euro.

Slot stelt wel dat alles staat of valt met de coronaregels die in juni gelden. ,,Uiteraard houden we ons aan de regels en voorschriften. Nu kan er nog heel veel niet, we hopen dat de maatregelen in juni zijn versoepeld.” De bedoeling is dat lopers starten in tijdvakken; zoals de vlag er nu bijhangt zouden dan 900 lopers mee kunnen doen. Normaal gesproken doen enkele duizenden mensen mee.

Wandelaars die zelf wat huiverig zijn op 26 juni te lopen, of die dag zijn verhinderd, kunnen vanaf de 27ste zelf een dag kiezen om een van de drie routes (8 kilometer, 16 of 25) te lopen. ,,Wanneer en wie ze willen.” De routes worden pas vanaf 27 juni bekendgemaakt, om extra wandelaars op de 26ste te voorkomen.

Geen festival, geen feestelijk onthaal

Het festival met onder meer muziek en foodtrucks wordt geschrapt. Wel is er koffie-to-go en komt er een uitdeelpunt voor fruit. De Laan der Bezinning is gehandhaafd. ,,Juist omdat er behoefte aan bezinning is", stelt Slot. ,,We mogen mensen met kanker, hun naasten en alle zorgverlener niet vergeten. Zij gaan door een moeilijke tijd.” Wel wordt de opzet van de laan soberder.

Inschrijven kan vanaf 1 mei via de website van het wandelfestival. Deelname kost 10 euro en dat komt helemaal ten goede aan het goede doel. Start en finish zijn bij het terrein van Avanti.