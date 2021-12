Wandeling langs kerstverhaal, samen met 13-jarige vluchteling Sami

De tocht begint steeds in een tent naast het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Heusden, Burchtstraat 2. De tocht is zo’n twee kilometer lang en duurt ongeveer drie kwartier. Het eindpunt is in de kerk, waar een kerststal is gemaakt. Voor onderweg krijgen de jongere kinderen een lampion mee, de oudere kinderen kunnen een escape-game spelen. Op de route kan worden geluisterd naar bijpassende muziek, via QR-codes op de posters.