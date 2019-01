Wapen vermist bij Schietsport Vereniging Werkendam: ‘Zeer belangrijk dat het wordt gevonden’

In een brief stelt het bestuur de (oud)leden van de Schietsport Vereniging Werkendam op de hoogte van het onderzoek en vraagt ze mee te zoeken. ‘Het is zeer belangrijk dat het wapen wordt gevonden. Indien het niet terugkomt, wordt het bestuur verwacht aangifte te doen van vermissing of diefstal. Het gaat om een groot kaliber revolver van het merk Smith & Wesson.’

Gecontroleerd

Volgens een politiewoordvoerder worden verlofhouders, mensen en verenigingen met een vuurwapen, gemiddeld een keer per jaar gecontroleerd.

,,Hierbij wordt onder meer gekeken of het wapen goed wordt bewaard. Zo moeten wapen en munitie gescheiden opgeborgen worden in een aparte wapenkluis. Als iets niet klopt, geeft de politie meestal een week om alles op orde te brengen. In dit geval hebben ze tot donderdag de tijd om het wapen boven water te krijgen”, aldus politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage.

Indien dit niet gebeurt, moet de vereniging aangifte doen van diefstal of vermissing. Uytdehage: ,,Dan kunnen wij een strafrechtelijk onderzoek instellen. Daaruit moet dan naar voren komen of er een persoon of de vereniging zelf aansprakelijk is.”

Opsporen

Het bestuur van de vereniging wil niet verder ingaan op de zaak. ,,Dit is ontzettend vervelend en we doen er alles aan om het wapen op te sporen”, aldus de voorzitter.

Reden tot zorgen Uytdehage: ,,Ik schat die kans klein in. Er zijn makkelijkere manieren om aan een vuurwapen te komen. Diefstal bij een vereniging valt erg op en het wapen is ook nog eens geregistreerd. De vereniging gaat zorgvuldig te werk met deze vermissing. Het is afwachten of het wapen gevonden wordt en anders zien we de aangifte tegemoet.”