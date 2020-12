Was er eerst nog twijfel, nu is politiek Heusden vooral vóór een verbod op carbidschieten

VLIJMEN - Zijn er nog fanatieke carbidschieters die hun hoop hadden gevestigd op de Heusdense politiek? Dat krijgen zij een minder prettige boodschap: het besluit van burgemeester Van Hees om carbidschieten dit jaar op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag te verbieden, krijgt brede steun. ,,Het is nu even niet de tijd om te gaan muggenziften.”

Een paar weken geleden was er bij verschillende politieke partijen in Heusden nog de nodige aarzeling, toen werd gesproken over een mogelijk verbod op carbidschieten rond de jaarwisseling.

Gezond verstand

Kunnen we dat niet gewoon overlaten aan het gezond verstand van de mensen zelf?, vroeg een aantal politici zich af. Er gaat toch zelden iets mis? Bovendien is carbidschieten een traditie, die het hele jaar is toegestaan. Bovendien, op oudejaarsdag is carbidschieten tussen twaalf uur 's nachts en zes uur 's avonds toch al verboden.

Anderen lieten al op voorhand weten een eventueel verbod van harte te zullen ondersteunen, weer anderen wilden toch eerst de politieke achterban raadplegen.

Inmiddels is duidelijk dat het besluit, of eigenlijk voorstel, van burgemeester Willemijn van Hees om het carbidschieten op 31 december en op 1 januari te verbieden, op brede steun kan rekenen. Al blijft er binnen sommige fracties verdeeldheid, zoals bij DMP Heusden.

Fractievoorzitter Martijn van Esch van de grootste (coalitie-)partij gelooft zelf heel erg in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. ,,Aan de andere kant zijn het uitzonderlijke tijden. Vuurwerk is ook verboden, dus we kunnen ons wel voorstellen dat Van Hees een verbod wil", laat hij desgevraagd weten. Van Esch denkt dat de meerderheid van zijn fractie (in totaal zeven zetels) voor zal stemmen.

Caspar van den Brandt (Gemeentebelangen) stelt dat zijn fractie achter het verbod staat. ,,Als we alles overzien zijn we voor een verbod. Zeker ook vanwege het risico dat onervaren mensen nu carbid willen afschieten als alternatief voor vuurwerk. Voor ons had het verbod wel heel de week voor de jaarwisseling mogen gelden.” Wel zet Van den Brandt drie strepen onder de afspraak dat het verbod alleen dit jaar geldt.

Dat laatste benadrukt ook Jan Kleian (Heusden Transparant, oppositie). ,,Voor ons is belangrijk dat Van Hees heeft gesproken met de carbidschieters. Een deel van hen wil zelf dit jaar ook niet schieten. We kunnen leven met een verbod, maar dan wel uitdrukkelijk voor deze jaarwisseling.”

Ook de VVD steunt het besluit, al had fractievoorzitter Bram Lommers het graag anders gezien. ,,Het is lastig, maar we leven in een bijzondere tijd. Dan moet je niet gaan muggenziften. In omliggende gemeenten geldt ook een verbod. Dus ik snap wel wat Van Hees wil.”

Heusden één staat eveneens achter het verbod. ,,Het grootste gevaar is dat onervaren mensen met carbid gaan schieten”, stelt Hannie van den Dungen.