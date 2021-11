Waspik annuleert 11-11-bal: ‘Op dit moment onverantwoord’

Voorzitter Erik Kamp van Stichting Jeugdcarnaval Waspik is er duidelijk over: in het besluit om het 11-11-bal zaterdag wel of niet door te laten gaan is het bestuur niet over één nacht ijs gegaan. ,,We verlangen allemaal al zo lang naar een carnavalsfeestje. Eerder deze week waren we ervan overtuigd dat we dit ook echt konden én wilden vieren. Gedurende de week bereiken ons steeds meer alarmerende berichten over oplopende Corona-besmettingen en de druk die dat op onze zorg legt. Dit heeft ons allen aan het denken gezet.”