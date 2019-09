Waspik geniet weer van natuurparel

Een paar jaar geleden knapte de gemeente Waalwijk in nauwe samenwerking met werkgroep Natuur & Milieu van Platform Waspik het pad achter de tennisbaan nabij de Oudestraat op. Het bos werd uitgedund en er werd een soort gravelpad aangelegd. ,,We hebben toen goed samengewerkt met de gemeente", vertelt Johan de Hond die sinds vijf jaar actief is voor Natuur & Milieu. ,,We merken ook met andere projecten vanuit onze werkgroep dat we steeds meer als serieuze partner gezien worden door de gemeente. Dat is fijn, want daardoor zitten we er dicht op en kunnen we spijkers met koppen slaan."