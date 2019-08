Waspik stemt positief over toekomst van De Blokhut

WASPIK - De kap op de toren van De Blokhut aan de Burgemeester Couwenbergstraat in Waspik blinkt in de zon. Het lijkt een voorbode van de zonnige toekomst van het verenigingsgebouw dat sinds veertig jaar onderdak biedt aan Postduivenvereniging De Reisduif.

Al geruime tijd geleden gaf het bestuur van De Reisduif bij de gemeente Waalwijk aan interesse te hebben het pand in eigendom over te nemen. Doel? De Blokhut behouden voor de toekomst. ,,De conditie van het pand is slecht en de kap van de toren leverde zelf gevaarlijke situaties op voor de kinderen van de naastgelegen basisschool", zegt voorzitter Jan Selders van de vereniging. ,,Die kap hebben we uit eigen middelen vervangen, maar om De Blokhut echt te behouden is een veel grotere investering nodig. Die willen wij doen middels een stichting als we tenminste het eigendom kunnen krijgen van De Blokhut.”

Draagvlak

De gemeente Waalwijk stond begin dit jaar niet negatief tegenover de plannen, maar vroeg zich af of er draagvlak was binnen de Waspikse bevolking. Die vraag werd positief beantwoord door 350 digitale handtekeningen. ,,Dus is de intentie er van alle betrokken partijen om in januari 2020 tot een overdracht te komen. Tegelijkertijd worden de statuten van onze vereniging gewijzigd zodat we ons breder maatschappelijk in kunnen zetten. En er wordt een Stichting Fondsenwerving opgericht die gelden bijeen moet brengen voor de renovatie. Wij als eigenaar gaan daar dan projectmatig aanvragen voor indienen.”