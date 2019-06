Waspik wacht vol smart op thuiskomst Maarten van der Weijden: ‘Je bent onze held’

Buurtgenoot Wim Wagemakers knapt de voortuin op. ,,Dat moet ook wel. Vorige week is de schuur aan de overkant afgebrand nadat de bliksem was ingeslagen. Nu ligt er overal verbrand stro. Ik ben alles aan het wegharken.”



Als Wagemakers klaar is met dit klusje, gaat hij verder met het onkruid. ,,Er komt vast veel media kijken vanmiddag. Dan moet zijn huis er wel een beetje netjes bijliggen.”



Dit beaamt straatgenoot Mart de Rooij. Hij zet even de groene kliko aan de straat. ,,Die zit helemaal vol en blijft anders weer twee weken staan.” Hij woont twee huizen verderop, maar helpt het gezin van Van der Weijden regelmatig. ,,Dan doe ik kleine klusjes. Ik let ook altijd extra op als ze op vakantie zijn. Nu loop ik even een rondje om het huis of alles een beetje netjes is.”