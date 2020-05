Waspik wil honderden kunstwerken van 20 x 20 in 2020

Ondanks pogingen om laagdrempelig te zijn voor Waspikse amateurkunstenaars lukt het de initiatiefnemers van het tweejaarlijkse WaspiKunst-weekend niet om veel inwoners van het dorp aan de kunst te krijgen. Nou ja, het mogen er meer zijn. Dit bijzondere coronajaar is volgens WaspiKunst echter de perfecte editie om de ambitieuze plannen te realiseren.

Quote De meeste klussen in huis zijn geklaard, de tuinen liggen er fantas­tisch bij en de legpuzzels zijn gemaakt, dus wat nu? Nou, aan de kunst! Piet Meijs , Bolder-werkgroep

,,Mensen hebben een enorme stap terug moeten doen in hun sociale leven en hebben moeten herontdekken hoe de tijd thuis kan worden ingevuld", vertelt Piet Meijs van de Bolder-werkgroep. ,,De meeste klussen in huis zijn geklaard, de tuinen liggen er fantastisch bij en de legpuzzels zijn gemaakt, dus wat nu? Nou, aan de kunst!"

Het team van WaspiKunst ziet het als zijn missie om creativiteit in het dorp te stimuleren en wil proberen heel Waspik aan de kunst te krijgen met een eenvoudige opdracht: maak een kunstwerk met als uitgangspunt een schilderdoek van 20 bij 20 centimeter in het thema Less is more.

Helemaal los

Hoewel dit thema al langer op de plank ligt, lijkt het nu actueler dan ooit. ,,We zullen het in de toekomst waarschijnlijk met minder moeten doen", verwacht mede-initiatiefnemer Geertje Naalden. ,,Dan wordt het de kunst om er meer uit te halen. Juist op zo'n klein doekje kun je helemaal los. Gewoon met potlood of verf, maar bijvoorbeeld ook met textiel, keramiek, glas, hout, gips, digital art of monoprint. Mensen worden uitgenodigd om ruim te denken."

De keuze om deelnemers allemaal te laten werken op doekjes van 20 bij 20 centimeter heeft alles te maken met het jaar 2020. De werkgroep hoopt 20 maal 20 kunstwerken te mogen ontvangen. ,,Of nog meer", stelt Meijs meteen. ,,We denken niet in beperkingen en hopen dat het aantal inzendingen voor ons een uitdaging wordt met het inrichten van de tentoonstelling."

Expositie

Als het natuurlijk zover komt. De expositie staat gepland in het weekend van 20 tot en met 22 november en de situatie rondom de coronacrisis bepaalt of het doorgang kan vinden.