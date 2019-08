Waspiks timmerdorp staat dit jaar aan de Parallelweg

VIDEO Raam bij huis naar binnen geblazen door Waalwijkse plofkraak: ‘Ik dacht dat ze zouden schieten’

10:00 WAALWIJK - De schrik is groot bij een echtpaar aan de Doctor Ringersstraat in Waalwijk. De explosie van een plofkraak richtte een ravage in hun woonkamer. De druk was zo groot dat een voorzetraam naar binnen werd geblazen.