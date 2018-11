WaspiKunst is meer dan alleen kunst

Goed bezocht

De expositie van 75 kunstwerken van 25 Waspikse amateur kunstenaars werd doorlopend goed bezocht. Lya van Irsel zorgde voor rondleidingen langs de werken waarbij extra uitleg gegeven werd. Zaterdag was er de mogelijkheid om te filosoferen over het thema 'duurzaamheid' met filosoof Johan Vos. Ook de kinderen hadden het goed naar de zin op de eerste expositiedag. Leuk waren de werken van de kleinste Waspikse kunstenaars die met fruit en stempels werken hadden gemaakt in het thema 'Foodprint'. WaspiKunst richt zich duidelijk steeds meer op jonge mensen. Geertje Naalden namens WaspiKunst: "We merken dat we een steeds bredere doelgroep bereiken met deze festivalachtige opzet. Kunst is niet stoffig: kunst is hip. Die koers blijven we varen de komende jaren: kunst en design: daar ligt een grote doelgroep. En het houdt ons ook scherp: kunst is veel meer dan het kijken naar schilderijen: kunst moet je beleven!"