Wat als iemand zich niet aan de coronaregels houdt? 'We blijven natuurlijk niet waarschuwen'

Coronavi­rus is dreun voor evenemen­ten in De Langstraat: ‘Alle begrip voor afgelastin­gen, er sterven dagelijks mensen’

25 maart WAALWIJK - Tot 1 juni geen bijeenkomsten en evenementen, vanwege de coronacrisis. Juist in een tijd dat er van alles is te doen in deze regio. Een greep uit de afgelastingen in De Langstraat, met daarbij de eventuele gevolgen voor de organisatoren.