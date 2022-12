Wat als Zara (10) die brand in Sprang-Capelle niet had ontdekt? ‘Voor mij ben jij een held’

SPRANG-CAPELLE- De brand in een schuur in Sprang-Capelle had veel erger kunnen aflopen. Wat als het huis ernaast in vlammen was opgegaan? Met dank aan de 10-jarige Zara is dat op het nippertje voorkomen. Alle reden voor een jeugdlintje.