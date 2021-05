Wat doen we met De Westkant? Slopen en huizen bouwen ligt voor de hand

KAATSHEUVEL - Wat gaan we doen met De Westkant in Kaatsheuvel? Loon op Zand stelt 30.000 euro beschikbaar voor een onderzoek naar de mogelijkheden.

Het oude wijkgebouw aan de Vossenbergselaan doet nog een paar maanden dienst als tijdelijk schoolgebouw. Na september, wanneer de leerlingen van de voormalige KlimOp-school vertrekken naar De Berk, staat het pand leeg. Volgens de gemeente is De Westkant geen doorsnee gebouw en is het pand moeilijk opnieuw in te vullen. Slopen en iets nieuws bouwen, ligt dan meer voor de hand.

Woningen

De gemeente denkt aan woningbouw. De vraag is nu of dat financieel ook haalbaar is. Het perceel, 3.841 vierkante meter, is niet groot. ,,Dit beperkt de mogelijkheden", aldus het college.

Het plan is om De Westkant in ieder geval zo snel mogelijk te slopen. Een leegstaand gebouw kost nog altijd geld (verzekeringen, belastingen) en geeft risico's op vandalisme. Het pand anti-kraak verhuren, is volgens het college alleen maar uitstel van executie. Wel moet de gemeente eerst nog uitzoeken of er asbest zit in het pand.

Het college wil begin volgend jaar klaar zijn met het onderzoek.