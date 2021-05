Wat doet Heusden eigenlijk tegen blauwalg?

Kou moet uit de lucht na conflict over ‘ingepikte’ voortuin­tjes: SGP Waalwijk doet oproep

13 mei WAALWIJK - Het conflict over de ‘ingepikte’ voortuintjes in de Van Berckenrodelaan in Waalwijk heeft de emoties flink doen oplaaien. De gemeente moet nu eerst de ernstig verstoorde verhoudingen met betrokken bewoners zien te herstellen. Die oproep doet de SGP. Ze vindt dat de gemeente daarom nu even pas op de plaats moet maken met de plannen, ook al heeft ze de rechtszaak over de tuintjes gewonnen.