Wat doet Heusden nu eigenlijk precies voor de ‘toeslagouders’, willen partijen weten

VLIJMEN - Wat gaat Heusden uit zichzelf doen voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire, nu een oplossing van de problemen door de landelijke overheid voorlopig niet in zicht lijkt. En hoe groot zijn de problemen in Heusden eigenlijk? De PvdA en GroenLinks willen het naadje van de kous weten.

De twee partijen hebben zich met een reeks van vragen gemeld bij burgemeester en wethouders. Zo willen ze weten hoeveel ‘toeslagouders’ zich hebben gemeld; zowel ouders en gezinnen die in de schuldhulp zitten, als ouders die daar niet in zitten. En in hoeveel van die gevallen heeft Heusden een ‘oplossing op maat’ kunnen bieden, zoals afgelopen voorjaar werd toegezegd. Ook vragen zich af of Heusden zelf actief de boer op is gegaan om slachtoffers te benaderen.

Meer problemen

Volgens de fractievoorzitters Ronald Heesbeen (PvdA) en Frits ten Cate (GroenLinks) zijn in veel gedupeerde gezinnen niet alleen de financiële problemen verergerd, maar zijn ook allerlei andere problemen ontstaan of zelfs erger geworden. GroenLinks en PvdA willen weten of dat ook in Heusden het geval is en zo ja, om welke problemen het gaat en hoe de gemeente deze mensen helpt.

Recent bleek dat in de gedupeerde gezinnen veel kinderen uit huis zijn geplaatst, ook al is niet altijd duidelijk of het een direct of alléén met het ander heeft te maken. De twee fracties willen in elk geval weten hoe het zit met de uit huis plaatsingen in Heusden, ook in vergelijking met voorgaande jaren.

Aantallen

Begin dit jaar ging Heusden nog uit van veertien gezinnen die financieel waren getroffen door de toeslagenaffaire. Daarbij zijn ouders slachtoffer geworden van onterechte fraudeverdenkingen met de kinderopvangtoeslag en van de harde fraudeaanpak door de Belastingdienst. Niet alleen zijn toeslagen ten onrechte stopgezet, mensen moesten ook geld terugbetalen en kregen boetes opgelegd. Veel gezinnen zijn daardoor in (zware) financiële problemen gekomen. Hoewel de Belastingdienst deze mensen gaat compenseren, is dat vaak niet genoeg om de problemen op te lossen.

Waalwijk en Loon op Zand ging begin dit jaar uit van 22 en tien gedupeerde gezinnen. Ze riepen nog niet bekende gedupeerden op zich te melden.