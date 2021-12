Wat een gedoe: De weg naar Mariënkroon, Mariënkroonlaan noemen. Wat is daar mis mee?

Suggestie niet in dank aanvaard. Of in elk geval is het voorstel van Stichting Mariapoli Mariënkroon (onderdeel van Focolare) niet goed genoeg bevonden door niets minder dan de straatnamencommissie van de gemeente Heusden. Die komt met een in haar ogen veel betere naam: Pater Raymundus van Kesselstraat. En dat vinden ze bij Mariënkroon dan weer helemaal niks. Dus hebben ze officieel bewaar aangetekend.