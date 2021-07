‘Wat is cultuur? Voor de één het Dwergonisch Mannenkoor, voor de jeugd Zanger Kafke’

DRUNEN - Plein Fontein in De Voorste Venne in Drunen kan de komende weken gewoon doorgaan. De muziekactiviteiten passen volgens de gemeente Heusden helemaal binnen de doelstellingen van het cultureel centrum, ook al vindt de horeca van niet.

En met helemaal bedoelt wethouder Peter van Steen ook ‘voor honderd procent’. ,,De Utopiazaal is zelfs speciaal voor muziekactiviteiten ingericht.” Hij reageert daarmee op de kritiek van horeca-ondernemer Wijnand van Delft en van van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Heusden. Essentie van hun kritiek: Plein Fontein heeft niets met cultuur te maken, draait alleen maar om een zo groot mogelijke omzet en heeft dezelfde artiesten als die in de reguliere horeca optreden. Dus is het puur commercieel. En daarmee iets voor de reguliere horeca, niet voor een gesubsidieerd cultureel centrum.

‘Wat is cultuur?’

Het Heusdense college van B en W kijkt daar echter anders tegenaan. ,,Wat is cultuur?”, vraagt burgemeester Willemijn van Hees zich hardop af. ,,Voor de oudere generatie is dat wellicht het Groot Dwergonisch Mannenkoor dat voor een bomvolle zaal in De Voorste Venne optreedt. Voor de jongeren is dat misschien Zanger Kafke op Plein Fontein.”

Een aparte vergunning hebben de mede-organisatoren, Tom Verharen en Niek Ottema, niet nodig, aldus de gemeente. De vergunning van De Voorste Venne volstaat. Als de activiteit buiten is, dan is wel een ontheffing vanwege het geluid noodzakelijk. De Voorste Venne mag daar zes keer per jaar gebruik van maken. Als alle Plein Fontein-avonden de komende tijd in de binnentuin plaatshebben, dan zijn die zes dus op. Overigens week Plein Fontein afgelopen weekend uit naar binnen, vanwege het weer.

Quote Activitei­ten mogen best een ‘plus’ hebben. Als ze alleen maar geld kosten en niks opleveren, dan wordt de politiek niet blij want dan moet de subsidie omhoog Peter van Steen, wethouder gemeente Heusden

De kritiek vanuit de horeca dat het alleen maar draait om zoveel mogelijk omzet, doet wethouder Van Steen af als ‘klinklare onzin’. ,,Activiteiten mogen best een ‘plus’ hebben. Als ze alleen maar geld kosten en niks opleveren, dan wordt de Heusdense politiek niet blij want dan moet de subsidie omhoog. Elk theater zoekt extra activiteiten om geld te verdienen.”

Heusden wil reuring

Het college benadrukt dat het juist heeft gezocht naar manieren om ‘na corona het leven weer wat leuker te maken’. Wethouder Thom Blankers: ,,Vandaar ook de ‘coronasubsidie’ om weer wat reuring te krijgen.” Toen Ottema en Verharen bij de gemeente aanklopten, verwezen Thom Blankers en Van Steen ze voor een gesprek door naar De Voorste Venne. Blankers: ,,Toen was ook nog niet helemaal duidelijk wat de bedoeling was.”

Heusden wil graag met horeca en De Voorste Venne om tafel om goede afspraken te maken. ,,Daar waren we eerder al mee begonnen, maar door de bestuurswisseling bij De Voorste Venne eind 2019 lag dat even stil en daarna kwam corona”, aldus Van Hees. ,,Er is sprake van een grijs gebied. Dat wisten we, zoals we ook wisten dat de discussie weer een keer zou komen. Dat grijze gebied zal blijven, maar we willen het zo klein mogelijk maken.”

Quote In Drunen, maar zeker in de andere kernen kan best nog meer worden georgani­seerd voor jongeren Thom Blankers, wethouder gemeente Heusden

Horecaman Van Delft heeft al laten weten graag verder te praten. Ook over een andere suggestie vanuit de gemeente. Blankers. ,,In Drunen gebeurt al best veel, hoewel er voor de jeugd nog wel wat bij kan. Maar zeker in de andere kernen kan best nog meer worden georganiseerd voor jongeren. Samen met de horeca willen we voor volgend jaar de handschoen oppakken. Het moet ook voor de jeugd interessant blijven hier te wonen.”

Omdat afgelopen weekend bij Plein Fontein niet alle coronaregels in acht werden genomen, is vanaf komend weekend een negatieve coronatest of bewijs van vaccinatie (plus een id) nodig om binnen te komen.