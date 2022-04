Wat is er mis met tienermoeders? ‘Helemaal niks. Alsof iemand van achttien geen goeie moeder kan zijn’

Ambitieus Marvilla Parks neemt camping Het Genieten over, tot schrik van groep vaste gasten: 'Dat we weg moeten, is om te janken’

KAATSHEUVEL - Recreatiepark Het Genieten in Kaatsheuvel is in handen gekomen van het Franse bedrijf Marvilla Parks. De nieuwe eigenaar heeft ambitieuze plannen voor de camping. Een groep vaste gasten is niet blij met de overname. Zij raken uiteindelijk hun seizoensplaats kwijt, en dat doet soms pijn. ,,Het is om te janken.”

2 april