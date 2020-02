Wat je vanaf beneden niet kunt zien ... zo ziet die waterberging eruit

De grond die hier tot op een diepte van ongeveer 90 centimeter is afgegraven is hergebruikt om helemaal linksboven een flinke terp te maken. Dat heeft twee voordelen. Om te beginnen hoeft de grond niet afgevoerd te worden, wat kosten bespaart. En de terp zorgt ook voor hoogteverschillen in het terrein, wat weer goed is voor allerlei soorten planten en insecten.