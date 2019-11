Wat komt waar in het Land van Ooit; critici nog niet helemaal tevreden

Bestuur biblio­theek Heusden laat zich niet onder druk zetten

9:29 DRUNEN - Verhuizing van de bibliotheek in Drunen naar cultureel centrum De Voorste Venne in die plaats is een mogelijkheid. Maar dan één van de vele, niet meer en niet minder. Dat stelt Nicole Hermans, secretaris van Stichting Openbare Bibliotheek Heusden. ,,Wij kijken naar onze huisvesting vanuit onze behoeftes. We redeneren niet ergens naartoe.”