Een graf is in de ene gemeente veel duurder dan in de andere. In het Land van Heusden en Altena verschillen de kosten zelfs per dorp. Een eigen graf voor 20 jaar in Werkendam bijvoorbeeld is bijna twee keer zo duur als een graf in Wijk en Aalburg, Drongelen of Babyloniënbroek. In De Langstraat zijn de verschillen een stuk kleiner, zo blijkt uit een onderzoek van uitvaartonderneming Monuta.