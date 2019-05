Wat missen afzwaaiende eindexamenklanten van het d’Oultremont?: ‘De Aldi, maar ook de mensen hoor ...’

Ze gaan slagen ... als het goed is tenminste. De wijde wereld wacht ... of een tussenjaar. Wat gaan deze vier havoklanten van het d’Oultremont het meeste missen? Of juist niet?