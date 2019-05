Wat moet er gebeuren met het carillon van Lips?

De omstreden bloembak­ken in Hank blijven voorlopig staan

9:23 HANK - De gemeente is vooralsnog niet bereid de omstreden bloembakken in de Kerkstraat in Hank te verwijderen. Alleen als ze echt visuele obstakels blijken te zijn, zal dit gebeuren en zullen andere maatregelen getroffen worden. Bijvoorbeeld door zuiltjes aan te brengen.