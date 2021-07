Wat nu? Bijzondere doelgroepen hebben een goedkoop huis nodig. Maar Heusden heeft er veel te weinig

‘Nijpend tekort’

Maar zelfs als de cijfers wat gunstiger uitvallen, is sprake van een ‘nijpend tekort', zegt Heusden. De woningnood is sowieso hoog, ook voor ‘gewone’ woningzoekenden. Bij Woonveste kwamen vorig jaar 303 woningen vrij. Tien procent daarvan, dertig dus, is volgens afspraak voor die bijzondere doelgroep. Maar Heusden denkt dus 68 huizen daarvoor nodig te hebben. Conclusie: dit jaar zijn er zo'n veertig te weinig. Maar in werkelijkheid is de situatie nog nijpender: want lang niet alle vrijkomende woningen vallen in de categorie ‘goedkoop’, terwijl de bijzondere doelgroepen die vooral zoeken.