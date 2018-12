Wat stopt de Patagonische pampahaas? Simpel: Een verdovingspijltje

Burgemees­ter reageert op tirade: ‘Sluiting pand enige weg om criminelen te bestrijden’

30 november WAALWIJK - Hoe kan een burgemeester zo harteloos zijn? En dat terwijl Kerstmis eraan komt? Op Facebook kreeg burgemeester Nol Kleijngeld de volle laag over een sluiting van een pand in Baardwijk. De schrijver was zachtjes gezegd woedend. Zijn familielid moest het pand uit, omdat bij een andere huurder in het gebouw drugs was gevonden. Hoe oneerlijk is dat, foeterde hij. De tirade is niet onopgemerkt gebleven bij Kleijngeld.