Wat te doen met die hitte? Zeker niet het dak op of gaan bestraten. Maak liever zelf je waterijsjes

teruglezen Van der Weijden flikt het: ‘Van bijna elke slag genoten!’

24 juni Maarten van der Weijdens tweede Elfstedenzwemtocht zit er op! Na dagenlang zwemmen tikte hij vandaag iets na half acht 's avonds aan in Leeuwarden. Vermoeid, maar voldaan klom hij aan wal. Met zijn tocht haalde de zwemmer liefst €3.910.763,11 op. We hebben de laatste ontwikkelingen hier live bijgehouden voor je, inclusief video's, achtergrondinformatie en commentaar van onze verslaggevers ter plekke. Het liveblog is inmiddels gesloten, maar hieronder valt alles terug te lezen.