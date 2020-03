Wat te snel met corona-aanpak: gratis parkeren in Waalwijk is van korte duur

WAALWIJK - Het was een opmerkelijk besluit in de strijd tegen het coronavirus. Bij de parkeerterreinen op het Unnaplein, Taxandriaweg en Els Zuid in Waalwijk was het de afgelopen dagen gratis parkeren. Maar de maatregel is van korte duur, vanaf woensdag worden de gewone parkeertarieven weer ingevoerd.

Het blijkt dat iemand in het gemeentehuis wat te hard van stapel was gelopen, en zonder overleg het besluit had doorgevoerd. ,,Maar met de beste bedoelingen", benadrukt de gemeentewoordvoerster.

Complete verrassing

De maatregelen rond het coronavirus stapelen zich op. De gemeente meldde maandag op haar Facebook-pagina dat het gratis parkeren was bij de grote parkeerterreinen in het centrum. Hierdoor zou het parkeerbedrijf ter plekke minder medewerkers hoeven in te zetten, zo was het idee. En dat sloot weer aan bij de oproep om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden.

Maar dat besluit kwam voor veel mensen in het gemeentehuis als een complete verrassing. Het bericht werd snel van Facebook gehaald, maar bleef circuleren via andere kanalen op social media.

Nu is definitief besloten de normale tarieven weer in te voeren, met zoals gebruikelijk de eerste één of twee uur gratis parkeren afhankelijk van het parkeerterrein.