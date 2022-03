‘Wat was het vet en wat was ik zenuwachtig. Jill uit Drunen gekroond tot Miss Teen of Noord-Brabant

DRUNEN - De zeventienjarige Jill van de Wiel uit Drunen is gekroond tot Miss Teen of Noord-Brabant. In juli vertegenwoordigt ze de provincie in de Miss Teen of The Netherlands-verkiezing. ,,Ik kan het nog steeds niet geloven!”

Al in de vroege uurtjes en vol spanning zit Jill zondagochtend in de stoel voor de make-up en haarstylisten. Na een generale repetitie betreedt ze samen met negentien andere finalisten het podium voor onder meer de voorstel- en bikinironde.

Alle prestaties bij elkaar opgeteld, van presentatie tot alle challenges, levert de tiener een plaats in de top 5 op. ,,Een verrassing, want ik had geen idee hoe de andere finalisten het hadden gedaan. Er was geen tijd om dat tussendoor te volgen.”

Nieuwsitem

Tijd om blij te zijn met de top 5-positie heeft Jill ook niet; de hashtag-ronde gaat meteen van start. In dertig seconden tijd moet Jill vertellen over een nieuwsitem, dat ter plekke werd bepaald. ,,Dat was lastig, want dat kun je niet vooraf oefenen. Maar het gaat om de presentatie en goed kunnen vertellen van het probleem, je standpunt en een advies.”

Na een zenuwslopend juryberaad wordt Jill op het podium gekroond tot Miss Teen of Noord-Brabant. ,,Wat was het vet en wat was ik zenuwachtig!” Trots vult ze aan dat ze ook de titel Miss Charity gewonnen heeft voor het met de online veiling opgehaalde bedrag van 6.012 euro voor de LINDA Foundation.

Na een korte pauze staan de eerste fotoshoots, speech- en catwalktrainingen gepland voor de Miss Teen of The Netherlands verkiezing in juli alweer gepland.