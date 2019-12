‘Wat zou ik doen in de oorlog? Het Dilemmabos licht je geweten grondig door

Uitgebran­de auto aangetrof­fen in Waalwijk, vermoede­lijk aangesto­ken

9:34 WAALWIJK - Een uitgebrande auto is maandagochtend aangetroffen op de Nieuwe Munnikensteeg in Waalwijk, in het poldergebied tussen Waalwijk en (Oud)Heusden. Volgens de politie is het voertuig vermoedelijk met opzet in brand gestoken.