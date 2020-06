Waterberging Drunen kan gelijk vol aan de bak

Man uit Waalwijk aangehou­den voor rondzwaai­en met balletjes­pi­stool

9:35 WAALWIJK - Een man (36) uit Waalwijk is dinsdagavond rond 20.25 uur in de wijk Zanddonk aangehouden, omdat hij in de tuin van een woning stond te zwaaien met een balletjespistool, dat leek op een echt vuurwapen.