Waterberging klaar, maar te weinig water voor nieuwe bomen

Stotteren­de overvaller eiste geld met briefje in Kaatsheu­vel en Goirle

14:39 BREDA/GOIRLE/KAATSHEUVEL - De 38-jarige Middelburger Jan van E. stottert. Dat komt niet heel sterk over als je de kassa opeist bij de Albert Heijn in Goirle en de Gall&Gall in Kaatsheuvel, half maart van dit jaar. Daarom legde de man een briefje op de kassa: ‘U bent verplicht te voldoen aan mijn eisen. Haal nu al het geld uit de kassa en stop het in deze tas. Liefst zonder geweld.’