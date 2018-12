Waterleiding gesprongen in Waalwijk: zestien huizen zonder water

Keuze architect voor nieuw schoenenmu­se­um Waalwijk zo goed als rond

15:35 WAALWIJK - Het museumbestuur en de gemeente Waalwijk denken nog deze week een architect te kunnen kiezen voor het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk. ,,We zitten in de laatste fase van het aanbestedingstraject", aldus een gemeentewoordvoerder. ,,We hopen eind deze week een voorlopige gunning te kunnen doen. Mocht dat niet lukken dan tillen we het over de feestdagen heen.”