Watermanagement op de Naad van Brabant: Pompen? Alleen goede bui helpt

Hoe hou je als waterschap alle watergebruikers tevreden als het droog is? In De Langstraat is er geen eensluidend antwoord. Waterstaatkundig is het letterlijk een gespleten gebied. Min of meer evenwijdig aan de rivier de Maas loopt de Naad van Brabant; de grens tussen de rivierkleigronden in het noorden en de drogere, hogere zandgronden in het zuiden. Qua waterbeheer zijn het twee totaal verschillende gebieden.