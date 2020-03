Waterschap schrapt oefening Kromme Nol vanwege coronavirus

Brabanders Kamaci en Dingil voetballen nog ‘gewoon’ in Turkije: ‘Zijn wel bezorgd, maar het leven gaat door’

13:14 Terwijl de bal in zo'n beetje heel Europa stil ligt, wordt in Turkije vooralsnog ‘gewoon’ gevoetbald. Fatih Kamaci (Waalwijk) en Mehmet Dingil (Veghel) kwamen zondag nog 90 minuten in actie en zijn zich - ondanks het coronavirus - aan het voorbereiden op de duels van komend weekeinde. ,,Er zijn hier zo'n 50 mensen besmet op een totaal van 80 miljoen. Het is daarom nog rustig”, merkt Dingil.