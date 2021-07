Waterschap vult sloot in Doeveren met grof zand: ‘Wellen kunnen gevaarlijk zijn’

Veertig jaar musicals in één show: De Notenkra­kers maken indruk in De Leest

19 juli WAALWIJK - Veertig jaar musicals in een anderhalf uur persen is een hele kunst. De Waalwijkse kindermusicalgroep De Notenkrakers kreeg dat voor elkaar in Hoera! Wij zijn jarig!. Het verjaardagsconcert ontlokte aan het publiek in Theater De Leest enthousiaste reacties.