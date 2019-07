Waterslinger in Geerpark is veel meer dan een sloot

De waterpartij, een van de paradepaardjes in de innovatieve en energiezuinige nieuwbouwwijk in Vlijmen, slingert door de wijk en is onderdeel van het watersysteem in heel Vlijmen-Noord, waartoe bijvoorbeeld ook nieuwbouwwijk De Grassen behoort.

De gemeente Heusden, waterschap Aa en Maas en de bewoners hebben zich beziggehouden met het zoeken naar een oplossing voor de waterproblematiek. Veranderingen in het weer leiden ertoe dat het de ene periode erg droog kan zijn, terwijl in een volgende periode erg veel regen valt. ,,We hebben geprobeerd van die problemen ook een kans te maken", melden de initiatiefnemers. Daarbij is ook nadrukkelijk gekeken naar kansen voor de natuur.

‘Bewegend water is gezond water’

In het zuidelijke, hoger gelegen gedeelte van Geerpark wordt regenwater opgevangen. Via stuwtjes gaat dat water naar de lager gelegen stukken van de woonwijk, die deels nog in aanbouw is. Een pomp zorgt ervoor dat het water weer omhoog wordt gebracht, waardoor het water dus constant is beweging is. ,,Bewegend water is gezond water", aldus een woordvoerster van de gemeente Heusden. En dat is dan weer goed voor planten en dieren. Maar de waterslinger biedt ook mogelijkheden om lekker ‘te banjeren’ en desnoods ‘om tot aan de eigen voordeur te schaatsen’.

In Geerpark, waar zo'n 800 huizen komen, is onder meer ook een laarzenpad en een flink park met een boomgaard. De wijk is gasloos.

In andere delen van Vlijmen-Noord zijn eerder al maatregelen genomen tegen wateroverlast na hoosbuien. Sloten zijn verbreed, vijvers voor waterberging aangelegd. Rond de waterbuffer is een recreatiegebied gemaakt waar de jeugd zijn energie kwijt kan, in bijvoorbeeld een waterspeeltuin en op een fietscrossbaan.