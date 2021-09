Waterveld maakt einde aan ‘Drunense Duinen’ bij hockeyclub Drunen

DRUNEN - Het langgewenste waterveld bij hockeyvereniging MHCD Drunen werd zondagmiddag officieel geopend. Het veld is in gebruik sinds maart en het heren- en damesteam speelden al een oefenwedstrijd. Maar wat is er nou zoveel fijner aan hockeyen op een waterveld?

,,Hockeyen op een waterveld gaat sneller, is dynamischer en minder blessuregevoelig”, legt heren 1-speler Stijn van der Burg uit. Hij is blij met de komst van het nieuwe veld. ,,Uitwedstrijden spelen we altijd op een waterveld, omdat andere clubs deze al hebben. Ons team werd in de competitie gekscherend De Drunense Duinen genoemd, omdat wij als weinigen nog op een zandveld speelden”, vertelt hij.

Geen brandwonden

Een ander voordeel aan een waterveld is dat spelers bij een valpartij geen brandwonden oplopen door het ruwe zand. ,,Na elke training of wedstrijd had je er wel eentje te pakken vertelt hij. ,,Ook de demping in het veld is beter, waardoor je makkelijker rent.”

,,Zo’n tien à twaalf jaar lobbyden we voor een waterveld op onze vereniging”, vertelt voorzitter Harrie van de Pas. Als een van de weinigen had MHCD er nog geen. ,,We organiseerden sponsoracties en lobbyden bij de gemeente. We zijn de gemeente dan ook enorm dankbaar dat het veld er nu ligt.”

Voor de leden is het fijn dat ze voortaan kunnen trainen op een waterveld. ,,Dat maakt onze club ook aantrekkelijker voor toekomstige leden. En daarnaast denk ik dat we hiermee meer kans maken op kampioenschappen omdat de hockeyers meer gewend zijn aan het waterveld door erop te trainen.”

Langgekoesterde droom

In coronatijd, toen de trainingen en wedstrijden stillagen, bekostigde de gemeente Heusden het waterveld en werd deze aangelegd. Het onderhoud en het beheer blijft in handen van de gemeente. Vlak voor de versoepelingen in maart was het veld klaar voor gebruik. ,,De leden konden er meteen gebruik van maken. Dat is een langgekoesterde droom en ambitie van de hockeyclub”, zegt Van de Pas.

Van kleins af aan gaat de jeugd nu trainen op een waterveld. ,,Zo krijgen ook onze jongste leden meteen feeling met het waterveld”, vertelt damesspeelster en trainster Carlien van Rooij. Demi Schippers hockeyt bij de meisjes C1 en moest wel even wennen tijdens haar eerste training op het waterveld. ,,Ik gleed uit toen ik een bal in de goal wilde schuiven. Toch ben ik blij met het nieuwe veld omdat de bal veel sneller gaat en het lekkerder speelt.”

Haar teamgenoot Lieve van Hulten denkt ook aan de praktische voordelen van het nieuwe veld. ,,Thuis lag de gang vol met zand toen we nog op een zandveld speelden. Daar hebben we nu geen last meer van.” En natte schoenen en sokken op een waterveld? ,,Dat valt hartstikke mee!”