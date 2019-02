‘We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met nadenken over toekomst Bergsche Maasveren’

Een waterig zonnetje staat op doorbreken, een lichte bries maakt het wat guur aan de waterkant. De pont tussen Drongelen en Waalwijk doet intussen onverstoorbaar wat ie al jaren doet: gratis heen en weer waren over de Bergsche Maas. Soms met veel auto’s, fietsers en wandelaars aan boord; soms met wat minder. Af en toe tuft een binnenvaartschip voorbij, de schippers zwaaien vriendelijk naar de pontbaas.

Peter Groenestein, voorzitter van Stichting Bergsche Maasveren, bij de pont Drongelen-Waalwijk. ,,Bij alle puzzels die nog gelegd moeten worden blijft het belang van de passagiers voorop staan."

Zo op het eerste gezicht leiden de drie Bergsche Maasveren (ook Bern-Herpt en Sprang-Capelle-Dussen) net zo’n kabbelend bestaan als het water dat deze ochtend tegen de kade klotst. Toch wacht Stichting Bergsche Maasveren, namens de oevergemeenten Waalwijk, Heusden, Altena en Zaltbommel nu tien jaar verantwoordelijk voor de exploitatie van de drie veerdiensten, behoorlijke uitdagingen.

Bruidsschat genoeg voor 30 jaar

Eén van die vragen is hoe lang de overtochten gratis zullen blijven. Dat ze gratis zíjn is een erfenis uit het verleden: in 1904, nadat de Bergse Maas was gegraven, legde koningin Wilhelmina het ‘eeuwigdurende recht van vrije overtocht’ vast.

Toen Rijkswaterstaat de veerdiensten tien jaar geleden na een lange juridische strijd (bijvoorbeeld over de vraag is ‘eeuwigdurend’ 100 jaar of betekent het ‘altijd’) over deed aan de gemeenten, kregen ze een bruidsschat mee van 22,6 miljoen euro. Met dat geld moesten de overtochten minstens dertig jaar gratis blijven. ,,Dat gaan we halen”, is nog steeds de stellige overtuiging van Peter Groenestein (72) uit Nieuwkuijk, voorzitter van de stichting.

Hij is optimistisch, ondanks een fors tegenvallende rentekoers. ,,In 2008 gingen we, bij een marktrente van 6,5 procent, heel voorzichtig nog uit van een rente van 4,5 procent.......” De financiële crisis gooide roet in het eten, met fors dalende rentes. Jaarlijks teert de stichting daardoor enkele tonnen (extra) in op het eigen vermogen. Slechts tien procent van de bruidsschat werd belegd in aandelen. ,,Helemaal mee eens overigens, je moet niet speculeren met overheidsgeld. Daar zijn terecht strenge regels voor.”

Een pont uit de vaart nemen?

Tien van de dertig jaar zitten er op. 2039 lijkt ver weg, maar wat Groenestein betreft kan het nadenken over ‘later’ niet vroeg genoeg beginnen. ,,Het is een zaak van de gemeenten. Maar de discussie over betalen gaat een keer komen.”

Eén van de mogelijkheden zou kúnnen zijn dat alleen auto's gaan betalen. Het 'eeuwigdurende recht van vrije overtocht' moet immers gezien worden in de context van 1904, bepaalden de hoogste rechters al eens; dat recht geldt dus alleen voor wandelaars, fietsers en agrariërs. Aan 'betalen' kleeft echter 'een maar'. Groenestein: ,,Dan moet je er personeel bij zetten. De vraag is of dat financieel wel iets oplevert."

Is het opheffen van een van de veerdiensten op den duur een optie? Bern-Herpt zet jaarlijks zo’n 345.000 passagiers over; Waalwijk-Drongelen ruim 800.000, Sprang-Capelle-Dussen zo’n 410.000. ,,Als we vaartijden aanpassen of veerdiensten opheffen, moeten we geld terugbetalen aan Rijkswaterstaat. Hoewel ik denk dat daarover wel te onderhandelen is. De Heusdense brug is voor gebruikers van veer Bern-Herpt immers vlakbij.”

Voor met name Waalwijk-Drongelen ligt dat volgens Groenestein toch heel anders. ,,Elke ochtend zetten we 250 tot 300 scholieren over richting Waalwijk, en ‘s middags weer. Stel je voor dat die allemaal om moeten fietsen.” Om nog maar te zwijgen van de extra autokilometers die gemaakt moeten worden, mocht Waalwijk-Drongelen niet of minder gaan varen.

Is elektrisch varen een mogelijkheid?

Wat Groenestein bij een ander hot item brengt: verduurzaming en het terugdringen van de CO2-uitstoot. De veren verbruiken jaarlijks zo’n 150.000 liter fossiele brandstof. ,,Samen met veerbedrijven van Amsterdam, Overijssel en Limburg en in opdracht van brancheorganisatie VEEON heeft Twynstra Gudde onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van pontveren. Het rapport is klaar, we moeten het alleen zelf nog even goed bestuderen.”

Zijn elektrische ponten een mogelijkheid? Groenestein aarzelt. ,,Uit onderzoek, waaraan ook Damen Shipyards meewerkte, blijkt dat je dan tien ton aan accu’s nodig hebt. Waar laat je die en wat betekent zo’n gewicht voor de snelheid en het energiegebruik van de ponten? Bovendien heb je een halve hectare aan zonnepanelen nodig om de pont steeds weer op te laden. Dat zal niet meevallen, de pont tussendoor even stoppen gaat niet. En vergeet niet wat elders in de wereld allemaal in natuurgebieden wordt ‘gesloopt’ voor grondstoffen om accu’s te kunnen maken.”

Groenestein verwacht eigenlijk veel meer van de toepassing van waterstof, of van motoren die veel en veel minder CO2 uitstoten. ,,Laten we in de energie-discussie stoppen met hollen, maar even stilstaan en goed nadenken. Als we als grote veerbedrijven samen optrekken kunnen we de markt op voor subsidie. Misschien kan de provincie ons ondersteunen met een deel van de Essent-gelden.”

