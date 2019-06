“Wè nou wir?” moet een keer in de spiegel kijken

NIEUWKUIJK - Vooropgesteld: wat “Wè nou wir?” al 24 jaar fikst - met een kleine cast een avondvullende cabaretvoorstelling in elkaar steken - verdient alle lof. Dat is een toer, waarbij menig ander gezelschap onderweg al zou zijn afgehaakt. Probeer het maar eens voor elkaar te krijgen om mensen te blijven boeien. Bovendien doet het Kuijkse gezelschap dat zonder regisseur, dus moeten ze zelf uitvinden en ondervinden wat wel of niet werkt. Het heeft lange tijd prachtige producties opgeleverd.

Maar er is de klad ingekomen. Vorig jaar was wat werd geboden matig, ook deze keer kon wat “Wè nou wir?” in café-zaal D’n Bork in Kuijk met Wè sund nou De Zeven Zonden maar amper overtuigen.

De sketch over de hoofdzonde Woede was “Wè nou wir?” op zijn best. Max Moonen ging over losse stoeptegels, over overhangende takken en een hondenuitlaatveldje dat naast zijn huis zou worden aangelegd een partij tekeer dat hij niet in gaten had dat hij hangend over zijn schutting zelf voor schut stond. Moonen nam lokale politici op de hak, en dat ging erin als koek bij het publiek.

Daar stonden echter te veel saaie en soms zelfs tenenkrommende stukjes tegenover. Het filmpje over mannen met een kleintje vormde het dieptepunt. Alsof bij de cabaretgroep werd gedacht: als we een man in zijn blote kont zetten, dan ligt de zaal plat. Dat was een misvatting, een onderschatting van de toeschouwers.