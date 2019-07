Webshop Zomerschool Senioren Heusden is nog wennen

De zomerschool is met zijn tijd meegegaan, zegt bestuurslid Ineke van Baardwijk. ,,We hebben voortaan een website, met webshop. In die webshop staan alle activiteiten die we aanbieden. Dit jaar zijn er dat meer dan veertig. Met een inlogcode kun je vooraf aangeven wat je wilt bezoeken. Je krijgt daarna een bevestiging. Pas later hoor je of je voorkeur kan worden gehonoreerd. Soms zijn er te veel inschrijvingen voor een bepaalde activiteit.” Ook dit jaar is de zomerschool zeer succesvol. ,,We hebben 380 inschrijvingen.” Maar de meesten hebben zich toch op de ouderwetse manier een plekje bij een activiteit bemachtigd, via de telefoon of mail. ,,De webshop liep nog niet zo vlot, het is kennelijk wennen.”