Wecken en brooddeeg, elk zijn unieke verhaal op de kerstfair in Drunen: 'Dit is een erfenis van mijn overleden man’

Nieuw grand café strijkt neer bij Markt in Waalwijk: horecap­lein blijkt in trek

WAALWIJK - De Markt in Waalwijk moet steeds meer de allure van een echt horecaplein krijgen. De Waalwijkse horeca-ondernemer Dick Boers opent in het voorjaar een grand café in het voormalige pand van Aktiesport.

27 november