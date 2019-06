Wederom tropische editie van Beach Waspik: ‘Veel drinken en insmeren’

LIVE | GRC 14 toch weer op achter­stand tegen ARC, NSVV - Altena gestaakt na vuurwerkin­ci­dent

15:52 Een fraaie voetbalmiddag deze zaterdag in Brabant. GRC 14 kan op bezoek bij ARC een plek naar de hoofdklasse afdwingen. Op hetzelfde tijdstip, om 14.30 uur, kan Altena een mooie eerste stap zetten richting de eerste klasse. Een half uur later begint OSS'20 aan de loodzware opgave om een 3-1 nederlaag bij Quick Boys goed te maken in de strijd om een tweede divisie-ticket. Mis niets in ons liveblog.