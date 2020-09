Wedstrijd Sparta'30 in de rust gestaakt om coronageval, zeven spelers in quarantaine na besmetting

Café Waalwijk mag weer open na overlijden bezoeker: ‘Uitbater niet nalatig geweest’

29 september WAALWIJK - Café The Soul Kitchen in Waalwijk mag na een gedwongen sluiting weer open van de gemeente. Het onderzoek naar het overlijden van een 31-jarige bezoeker geeft geen aanleiding om de zaak langer op slot te houden. Ook is volgens burgemeester Nol Kleijngeld de rust in de buurt inmiddels weer teruggekeerd.