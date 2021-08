Weekmarkt Waalwijk tijdelijk naar Unnaplein: Raadhuisplein en Markt krijgen metamorfose

Ondanks alle inspannin­gen barst het in Sleeuwijk weer van de muggen: ‘Vogels krijgen ze niet opgegeten’

10 augustus In Sleeuwijk wemelt het van de muggen. Terwijl juist in dat Brabantse waterrijke dorp al jarenlang alles op alles is gezet om de irritante zoemers te verbannen. Maar er is goed nieuws: ‘Het wordt al minder.’