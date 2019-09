Weer brand bij diervoederbedrijf in Waalwijk

Iris Tribute met Iris-bier en veel sfeervolle muziek

12:12 KAATSHEUVEL - Een muzikaal eerbetoon aan Iris en Fleur van Kleij en aan anderen die gemist moeten worden. Dat is het gedachtengoed van initiatiefnemers Georg en Miranda van Kleij achter de Iris Tribute, op 20 en 21 september in De Gildenbond in Kaatsheuvel. Voor de zesde keer inmiddels.