Weer brandt sloopauto af op beruchte kruising in Veen

VEEN - Opnieuw is een sloopauto in vlammen opgegaan op de beruchte kruising Witboomstraat in Veen. Er stonden veel omstanders te kijken.

Rond 21.50 uur werd de brand gemeld. Er stonden groepjes mensen omheen te kijken. Nadat de brand geblust was, kwam een takelbedrijf de auto ophalen.

In de aanloop naar de jaarwisseling is het traditie in Veen om sloopauto’s in brand te steken. Afgelopen zaterdag moest de brandweer ook uitrukken, toen stonden er zo'n 200 mensen op de kruising.

Vijfde week op rij

Het is de afgelopen maand wekelijks raak op de Witboomstraat in Veen. Op 28 november ging een stapel autobanden in rook op. Een week later moest, net als afgelopen nacht, een auto het ontgelden. Vorig week ging het weer om een stapel autobanden. Bij de laatste twee branden waren ook veel mensen op de been, die stonden te kijken bij de branden.

Daarmee gaat deze decembermaand ook de boeken in als eentje van het ‘jaarlijkse stoken in Veen’. Ieder jaar heeft de brandweer de handen vol met brandjes in het dorp. Vaak gaat het om autobanden of sloopauto’s. Deze ‘traditie’ is sommigen een doorn in het oog, zoals de burgemeester van Altena. Hij gaf vorig jaar aan dat naar zijn idee de weerstand groeit onder de bevolking. ,,Ze vinden dat de hoge kosten voor de schade niet meer passen in de term traditie.”

De gemeente Altena worstelt al jaren met deze ‘traditie’: hard optreden of juist op afstand toezien? Het eeuwige dilemma van Veen is door corona nu nóg lastiger. Lees hier waarom zelfs corona de stokers niet tegenhoudt.

Volledig scherm Auto gaat in vlammen op op beruchte kruising in Veen © FPMB

